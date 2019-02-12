Описание товара

Труба, БУ, на столбы 57 ,73, 89, 108, 159 мм, мбесшовная труба - это изделие полого сечения кольцеобразной, многоугольной или другой формы, изготовленное из стали методом, обеспечивающим отсутствие сварного шва или другого соединения.Чаще всего для производства используют способ прессования, ковки, волочения или прокатки. С целью достижения повышенной надёжности используют метод двойной прокатки.В силу отсутствия какого-либо продольного или поперечного соединения на поверхности, стальной бесшовной трубе присущи высокие прочностные характеристики, а также в нефтепромышленной и буровой сферах – то есть системах, в которых абсолютно недопустимы протечки.То, что труба стальная бесшовная не имеет ни продольных, ни поперечных швов является крайне важным качеством для тех трубопроводных систем, протечки в которых недопустимы.Особенности производства труб бесшовныхПри производстве горячедеформированных труб изделия подвергаются прокатке в горячем состоянии. Холоднодеформированные трубы из стали испытывают дополнительную прокатку в холодном состоянии. Результатом использования метода двойной прокатки является повышенная надежность изделия.Помимо отличных прочностных показателей, стальные трубы, изготовленные бесшовным способом, характеризуются высокой степенью герметичности. Кроме того, они обладают устойчивостью к механическим нагрузкам, коррозии и воздействию агрессивных сред.Труба БУ Разных диаметров, толщин стенок, используется и после своего основного срока службы! Все отклонения от заданных параметров возможны только в пределах допустимых значений.В настоящий момент сложно найти сферу, где не использовалась бы труба стальная бесшовная. Эти трубы активно применяются в таких отраслях, как машиностроение, нефтедобыча, химическая промышленность. Кроме того, они незаменимы при конструировании трубопроводных систем разного назначения. Труба На различных предприятиях региона и России в целом, особенно на предприятиях входящих в состав системы Россрезерв, Газпромрезерв, Транснефтьрезерв и т.д, периодически возникает потребность в замене и обновлении резервного фонда труб.Соответственно, продукция, которая по тем или иным причинам не может устанавливаться в системы транспортировки нефти и газа, либо срок хранения которой превысил требования регламента Росрезерва, реализуется для компенсации расходов по закупке новых товарных позиций.