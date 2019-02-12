Лист алюминиевый рифлёный (квинтет, диамант) 1 8 мм

Описание товара

Как известно, алюминий – это металл малой плотности с высокими показателями теплопроводности, стойкости к коррозии и пластичности.Алюминиевый прокат широко используется во многих отраслях промышленности. Без него не представить современные жилые и промышленные здания, самолеты, машины и многое другое. Дело в том, что алюминий – это недорогой материал, обладающий множеством уникальных полезных свойств.Говоря о продаже алюминиевого проката, мы имеем в виду изделия из различных сплавов алюминия. Для усиления свойств данного металла к нему добавляют магний, цинк, марганец, медь и д.р.Алюминий и его сплавы хорошо поддаются холодной и горячей деформации – прессованию, волочению, штамповке, прокатке, ковке и т.д.Сплавы алюминия делят на два основных вида:Литейные – силумины, их используют для отливки изделий.Деформируемые – дюралюмины, предназначены для изготовления листового алюминиевого проката.Преимущества алюминиевого проката:не подвержен коррозии