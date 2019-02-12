Канализационный люк пластиковый лёгкий Л

Описание товара

Полимерные люкиЛюки из высокопрочных полимеров легкие и долговечные, экологически безопасные, не выделяют вредных для человека токсинов и отравляющих веществ.Люки не подвержены воздействию влаги, температур и агрессивной среды. Срок службы изделия - 50 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу и применению.В материал для производства люков добавляют специальные наполнители, вследствие чего переработка полимерных люков невозможна, соответственно не представляет интереса для приемщиков вторсырья, а дополнительно установленное замковое запорное устройство исключает предпосылки к хищению.Благодаря различной цветовой гамме полимерные люки идеально вписываются в газон, тротуарную плитку или дорожное покрытие. Технология производства цветных люков подразумевает использование особых термостойких красителей, которые пропитывают всю толщину люка, вследствие чего в процессе эксплуатации товара цвет не выгорает и не стирается.Основные преимущества полимерных люков• Большой срок эксплуатации – не менее 50 лет.• Наличие замкового запорного устройства.• Транспортировка – благодаря малому весу (вес комплекта 12 кг) увеличивается норма загрузки транспортного средства (вагон, контейнер, фура).• Взаимозаменяемость – полимерные крышки могут устанавливаться в металлические (чугунные) корпуса (обечайки), изготовленные по ГОСТ 3634-99.• Устойчивость к агрессивной среде.• Стойкость к потере цвета – люк прокрашивается по всей толщине термостойкими красками.• Сравнительно небольшой вес – почти в 5 раз легче чугунных люков.• Стойкость к перепаду температуры – сохраняют все свои свойства в диапазоне от -50° до +50° C .• Эстетичность – выглядят добротно, качественно и престижно.• Соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам.Люки полимерные предназначены для установки на смотровых кабельных колодцах всех видов инженерных сетей (водопровода, канализации, газоснабжения) в зоне зеленых насаждений, на тротуарах и пешеходных дорожках (кроме автодорог и автострад)Полимерно-композитные люкиЛюки изготовлены из полимерно-композитной смеси методом горячего прессования и предназначены для установки на смотровые колодцы в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений (легкие полимерно-композитные люки), а также на автомобильных дорогах с интенсивным движением (тяжелые полимерно-композитные люки). Основные преимущества полимерно-композитных люков:- небольшой вес- прочность и долговечность (превосходят требования ГОСТ 3634-89)- не подвержены воздействию влаги и низких температур (морозоустойчивы)- эстетичность: вписываются в окружающий ландшафт благодаря различным цветовым решениям (цвет люков не изменяется весь срок эксплуатации)- не подвержены кражам и вандализму- безопасность и экологичность (исключена возможность возникновения искр при открывании, не имеют вредных испарений)- невысокая стоимость.