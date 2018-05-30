Винтовка пневматическая Hatsan STRIKER 1000S (переломка, пластик) калибр 4,5 мм

Описание товара

Hatsan Striker - относительно новая разработка турецкой компании. Основное достоинство данной модели винтовки хатсан страйкер - малый вес и улучшенная эргономика по сравнению со стандартным Hatsan 70 и его модификациями.

Взводится пневматическая винтовка Hatsan Striker 1000s посредством переламывания ствола, полимерный надульник на конце ствола упрощает взвод, а резиновые вставки в ложе позволяют винтовке не скользить в руках. Предохранитель у данной винтовки автоматический кнопочного типа.

Благодаря щеке типа «монте-карло» винтовкой удобно пользоваться как левше, так и правше. Если сравнить винтовку Hatsan Striker 1000S 4,5 мм с Ижевской MP-512, то MP-512 проигрывает по мощности. Hatsan Striker 1000s относится к однозарядной пружинно-поршневой пневматике.

Дульная энергия и скорость выстрела позволяют отнести эту винтовку к оружию класса magnum. Hatsan Striker 1000s отличается высоким качеством и надёжностью, а кроме того винтовка Hatsan Striker 1000s представлена в средней ценовой категории, что делает Хатсан 1000s широкодоступной. Стальной нарезной ствол Hatsan Striker 1000S обеспечивает отличные показатели кучности выстрела.

Пневматическая винтовка Hatsan Striker 1000s имеет калибр 4.5 мм, что позволяет носить и использовать винтовку Hatsan 1000S без дополнительных разрешительных документов. Для придания усилия выстрелу используется энергия сжатой пружины. Взвод винтовки осуществляется переламыванием ствола. Спуск с усилием. Наиболее подходящими боеприпасами для Hatsan Striker 1000s будут свинцовые пули средней тяжести.

Начальная скорость пули (с неусиленной пружиной) 280-295 м/с. Для избежания травмирования стрелка пневматическая винтовка Hatsan Striker 1000s оснащена автоматическим предохранителем. Открытые регулируемые прицельные приспособления выполнены с использованием фибергласовых волокон, которые делают стрельбу при недостаточном освещении более меткой и комфортной.

Возможна дополнительная установка оптического прицела. Модель Hatsan Striker 1000S не укомплектована оптикой. Усиленная пружина в комплект не входит. При выборе оптики следует учитывать, что пневматические винтовки Hatsan Striker 1000s относятся к классу magnum. Это значит, что для избежания разбивания внутреннего механизма прицела в момент отдачи прицел следует крепить на высокий монолитный кронштейн. Приклад Hatsan Striker 1000s выполнен из композитных материалов, что делает винтовку устойчивой к механическим повреждениям.