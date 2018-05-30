Описание товара

Винтовка Hatsan Striker Junior - это эксклюзивная модель от известной турецкой компании. Основные покупатели данного изделия дети и молодые люди, обучающиеся владению пневматическим оружием. Опытные инженеры смогли учесть многие факторы для удобства юного стрелка. В первую очередь это малый вес и эргономичный дизайн, что делает оружие очень привлекательным. Хоть данная модель и разработана для определенной категории людей, она совсем не смотрится как игрушечное ружьишко, а его конструкция выполнена с соблюдением всех канонов изготовления пневматики.

Пневматическая винтовка Hatsan Striker Junior имеет приклад из синтетического материала, который будет опорой для стрельбы как правше так и левше. Спусковой крючок может быть отрегулирован под разное усилие нажатия. Это поможет осуществить настройку режима стрельбы в зависимости от условий и целей. Детали для прицеливания (мушка и прицельная планка) как у многих подобных изделий турецкого концерна могут настраиваться для лучшей меткости. Винтовка Hatsan Striker Junior однозарядная и стреляет стандартными свинцовыми пульками классического калибра 4.5 миллиметра. Скорость вылета свинца равна 150 метрам в секунду, что является достаточным для эффективного обучения молодого стрелка. Конструкция взведения является всеми известной"переломкой". Этот пружинно-поршневой механизм самый простой в мире пневматики. Даже ребенок сможет без труда разобраться с устройством оружия, его взведением и перезарядкой. Небольшой вес равен 2,4 килограмма, что очень удобно для начала обучения так как юный стрелок не будет уставать. Длина ствола составляет 395 миллиметров. Ствол нарезного типа и выполнен из оружейной стали превосходного качества. Нарезы, сделанные по внутреннему диаметру ускоряют свинцовую пулю и увеличивают меткость попадания. Модель Hatsan Striker Junior обладает автоматическим предохранителем, что защитит владельца от непроизвольного, случайного выстрела, учитывая неопытность. В процессе перезарядки устройство предохранителя включается самостоятельно, подтверждая надежность и безопасность.