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BEGETON | ART
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96 котлов
Насос Протерм Скат VHSL 156 HE 2 12
Добавлено
12.02.2019
8 500
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Насос Протерм Скат VHSL 156 HE 2 12
Телефон
+73433469753
Продавец
96 котлов
0
Описание товара
Насос Протерм Скат VHSL 15/6 HE-2-12 PROTHERM Скат насос Wilo VHSL 15/6 HE-2 для настенных электрических котлов моделей:PROTHERM Скат 6 K13 (6 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 9 K13 (9 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 12 K13 (12 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 14 K13 (14 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 18 K13 (18 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 21 K13 (21 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 24 K13 (24 кВт, версия 13)PROTHERM Скат 28 K13 (28 кВт, версия 13)Так же есть в наличии двигатель насоса Протерм Скат, стоимость уточняйте у менеджера.
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