Насос DWMG 5070PL котла Daewoo

Описание товара

DWMG-5070PL насос котла Daewooнасос для котлов настенных газовых Daewoo и HydrostaВЫКУПАЕМ НАСОСЫ Б/У, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ РАБОТАЮЩИЕ, ДЕЛАЕМ СКИДКИ НА НОВЫЕ НАСОСЫ