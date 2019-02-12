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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.02.2019
              12 000

              08201503 Теплообменник Protherm Рысь Леопард

              Телефон
              +73433469753
              Продавец
              96 котлов
              0
              Описание товара
              Теплообменник 082.01503Артикул запчасти: 0020025297PROTHERM теплообменник БИТЕРМИЧЕСКИЙдля котлов моделей:Protherm Рысь 23 BOVERDProtherm Рысь 23 BTVERDProtherm Леопард 24 BOV 15Protherm Леопард 24 BTVR 15Protherm Леопард 24 BOVR 17Protherm Леопард 24 BTVR 17 На данный момент выпускаются новые модели котлов Протерм Рысь с новыми теплообменниками,при заказе уточняйте маркировку Вашего котла Протерм.
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