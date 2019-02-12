Насос Daewoo DDP 7525

Описание товара

Насос Daewoo DDP-7525насос для котлов настенных газовых Daewoo и Hydrostaкотлы Daewoo и Hydrosta производятся на одном заводе в Южной Корее и детали к этим котлам взаимозаменяемыНАСОС 7525 КОТЛА ДЭУDDP7525 НАСОС КОТЛА DAEWOO