Винтовка пневматическая Crosman Comrade AK

Описание товара

Crosman Comrade AK является многозарядным газобаллонным пневматическим оружием, производства США. Внешний вид изделия идентичен и не отличим от десантного автомата АКС 74У. Хотя модель имеет пластиковый корпус с заметными крепежными элементами, даже невооруженным глазом можно отметить качество проработки многих конструктивных деталей.

Автомат Crosman Comrade AK достаточно мощная модель, дающая скорость выстрела равную 180 метров за секунду, что сравнимо с некоторыми образцами изделий пружинно-поршневого типа. Она прекрасно подойдет для тренировочной стрельбы на короткой дистанции до 10 метров. Для осуществления стрельбы используются классические баллончики с CO2 на 12 граммов, вставляющиеся в пустую внутри рукоять. В качестве боеприпасов используются крепкие стальные шарики, калибра 4.5. Изделие гладкоствольное, не нарезное. Стволовая часть, клапан и узлы несут большую нагрузку при стрельбе, поэтому они выполнены из качественной стали и сплавов металла. Корпус винтовки Crosman Comrade AK состоит из прочного и надежного полимерного материала, способного выдерживать большие ударные нагрузки. Приклад также изготовлен из пластика, но в отличие от боевого АКСУ он не складывается, а может сниматься. Чтобы снять деталь следует воспользоваться специальным фиксатором внизу, и нажав его подвинуть приклад вверх. Магазин крепится таким же образом как боевой модели, но он слегка короче. В магазине помещается 150 пулек. Проработка дульного тормоза, расположенного на стволе, а также мушки считаются весьма хорошими. Разработчиками предусмотрена установка лазерного целеуказчика или тактического фонарика в качестве дополнительной оснастки. Планка для прицеливания идентична детали у боевого собрата и может быть отрегулирована стрелком в разных плоскостях при помощи специальных винтов. Около прицельной планки есть небольшое отверстие, способное вместить дополнительно 22-х стальных шарика. Под муляжным предохранителем располагается ручной в виде кнопки. Несмотря на кажущуюся простоту и заурядность Crosman Comrade AK является мощным и качественным изделием, выполненным по всем канонам современного пневматического оружия. Оно способно порадовать любого, кто желает почувствовать себя в роли настоящего бойца элитного спецподразделения.