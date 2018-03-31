Развлекательный автомат"Tornado"

Описание товара

Автомат"Tornado", так же известный под названиями"Шальные деньги" и"Лёгкие деньги". Привлекает внимание своим азартным характером. Согласитесь, мало кто сможет быть равнодушным к облаку из летающих денег, которые можно и нужно ловить. И чем больше - тем лучше!

Юридическая сторона:

Казалось бы, существуют два основных понятия, определяющих принадлежность автомата к тому или иному типу развлечений: лотерея и азартная игра. Рассмотрим их значения:

Лотерея — это организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного извлечения того или иного лотерейного билета или номера (жребия, лота).

Азартная игра (фр. jeu de hasard — букв. «игра случая», — игра, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая.

Однако выигрыш в данном автомате зависит вовсе не от случая, а от ловкости, т.е. умения играющих, соответственно, не подпадает под азартные игры и не является лотерейным автоматом, т.к. выигрыш известен заранее и не является случайностью. Тем не менее, до приобретения данного оборудования настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с особенностями работы ФЗ №244 на региональном уровне.

Устройство автомата - прозрачный сейф для купюр различного номинала, платёжная система, воздушный насос, а также лоток для"ловли" денег.

Принцип работы автомата заключается в следующем: человек производит оплату, после чего включается воздушный насос, который создаёт"денежное торнадо" на запрограммированный промежуток времени, беспорядочно перемещая купюры по всему объёму бункера автомата. Человеку остаётся лишь просунуть руку в специальный для этого лоток и ловить летающие деньги. Сделать это не так уж просто, но возможно, на что даётся всего одна попытка. По истечении времени насос отключается, автомат переходит в режим ожидания оплаты новой попытки, а деньги оседают на дно автомата.

Наличие оператора у автомата не требуется: он полностью автономен. Периодическая инкассация, протирание от пыли и контроль уровня заполненности денежного бункера не требуют специальных знаний. Стоимость и время одной попытки устанавливаются владельцем аппарата и могут быть абсолютно любыми. Ведётся учёт внесённых денег. Автомат также может быть настроен на бесперебойную работу для привлечения людей на выставках, промо-акциях или иных рекламных мероприятиях.

Наш автомат может работать в двух режимах на выбор:

деньги, вносимые за попытку игры, попадают в бункер и участвуют в игре;

деньги, вносимые за попытку игры, поступают в стекер купюроприёмника, не участвуя в игре.

Несомненным плюсом данного автомата является повышенный интерес со стороны людей и жажда лёгких денег. Однако вместо денег может быть и любой другой наполнитель: лотерейные билеты, подарочные сертификаты, купоны.

Допопции:

GSM-модуль;

Аккустическая система с оригинальным музыкальным сопровождением;

Интерактивная