Кованые балконы

Описание товара

Ограждения балконов, прежде всего, выполняют свою основную функцию – обеспечивают безопасность людей. С этой точки зрения они могут быть полноразмерными, закрывающими балкон от самого верха до пола или доходить до середины с удобными перилами. Кованые ограждения стабильно и надежно крепятся, могут выдерживать любую нагрузку.Кованые балконные ограждения выглядят легкими и красивыми, они служат украшением фасада, визуально расширяют пространство балконов, позволяют комфортно поместить растения или вазоны с сухими цветочными композициями. На такой балкон не хватит духа поставить старый холодильник, санки или велосипед.Это место не просто несет функциональную нагрузку, оно еще и служит показателем того, как люди относятся к себе и к жизни: на балконах нужно отдыхать, а не заваливать их старым хламом. Наша компания поможет это сделать.Мы изготовим ограждения балконов по эскизу заказчика или проект выполнят наши мастера. Отдельные элементы орнамента могут повторять узор балконных панелей или роспись напольного вазона.КОВАНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯКованые ограждения часто бывают единственным вариантом для людей, проживающих в старых домах стиля ампир, никак не сочетающихся с деревянными и пластиковыми конструкциями. Вполне совместимо, не слишком ажурное, кованое ограждение с безрамным остеклением верхней части балкона.Выбирая этот элемент декора желательно руководствоваться общим оформлением дома. Он может быть массивным или воздушным, вычурным или лапидарным, с простым или сложным орнаментом, с геометрическими или флористическими узорами.В случае невозможности устройства полноценного балкона, можно сделать «французский» балкончик с красивым кованым ограждением.Небольшую площадь компенсирует хороший вкус. Кованые ограждение, выполненные методами художественной ковки популярны во все времена. Они сочетают прочность и долговечность с респектабельностью и солидностью. Кованые изделия напоминают о благородстве прошлого и завораживают атмосферой старины. Такие ограждения придают роскошь и грациозность архитектурным сооружениям. Богатство орнамента, сплетение разных узоров в одну уникальную форму предлагаем мы заказчику.