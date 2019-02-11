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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.02.2019
              15 000

              Кованые столы, журнальные столики

              Телефон
              +79197179763
              Продавец
              Пермская Кузня
              0
              Описание товара
              Кованый стол (кованые столы)Стол, по праву, можно назвать основным предметом в обстановке каждого дома. Он может иметь не только четырехугольную форму, но и быть овальным или круглым. Такую форму столешницы ввел в обиход король Артур для того, чтобы уравнять положение всех участников любого торжества. Благодаря тому, что у круглой плиты, в отличие от прямоугольной и квадратной, не имеется углов, у людей, находящихся за таким столом создается ощущение равенства. В наше время круглый стол больше чем предмет мебели ― это метод проведения дискуссии или обмена мнениями и взглядами, при котором все участники равны.Кованые столы – это незаменимые предметы интерьера, они имеют различный внешний вид и выполняют множество функций. Сегодня каждый человек имеет возможность приобрести обеденный, журнальный, письменный, туалетный или декоративный столик. Безусловно, эти изделия могут быть выполнены из любого материала, но кованая мебель ни с чем ни сравнимой красоты, отличается изящностью, элегантностью, высоким качеством.Кованые столы превосходно вписываются в обстановку любого помещения. Где бы они ни размещались, они всегда будет украшать апартаменты.
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