Описание товара

Кованые заборы ручной работы ― это не только защита вашего дома, но и крайне важный элемент в оформлении его художественного образа. Такие заборы значительно повышают статусность хозяина дом и они отлично смотрятся с любыми типами строений и хорошо сочетаются со всеми типами природных и искусственных строительных материалов. Кованый забор можно подобрать под любой художественный архитектурный стиль.Заборы кованые могут иметь внешний вид геометрических узоров и различных орнаментов, они могут быть выполненными в виде животных, растений, цветов, стволов и ветвей деревьев.Такие заборы очень гармонично смотрятся с кустарниками, которые можно высадить непосредственно перед самим забором или сделать красивый цветник. В такое сочетание отлично впишутся кованые лавочки и кованые урныВ настоящее значительное распространение получило изготовление “кованых” заборов из штампованных элементов. Такой стиль тоже имеет право на существование, но настоящие произведения искусства создаются только одним методом – методом ручной авторской ковки. Такая ковка сделает ваш забор исключительным, он будет создавать положительный имидж хозяина дома.Часто кованые заборы дополняют различными осветительными приборами, например коваными фонарями.