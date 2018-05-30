Пневматическая винтовка МР-61-09 4,5 мм

Описание товара

Пружинно-поршневая пневматическая винтовка с конструкцией бокового взвода. Отличительной чертой модификации 09 является усовершенственная форма приклада. Винтовка является пятизарядной (магазин для 5-ти пулек, находящийся в верхней части винтовки). Относится к типу моделей с боковым взводом (т.е. взводится с помощью рычага, который находится с боку винтовки), что придает более высокую точность стрельбы. Стреляет данная мр-61 09 свинцовыми пульками калибра 4.5 мм. Дульная энергия составляет не более 7.5 Дж. Начальная скорость вылета пульки по заявленным характеристикам производителя составляет 160 м/с, если ее усилить, то будет 230 м/с.

Ложе и приклад пневматической винтовки MP-61-09 сделан из пластика черного цвета. Этот материал значительно уменьшает вес конструкции, также не требует бережного ухода, нежели винтовки из дерева. Вес винтовки составляет 2.3 кг. Приклад можно регулировать по длине на свое усмотрение, также, в приклад встроенные специальные кассеты для запасных обойм. Стволовая коробка, ствол и механизмы винтовки выполнены из оружейной стали. Длина винтовки незначительна, она составляет всего 990 мм (длина самого ствола равна 450 мм), что говорит о ее компактности. Прицельное приспособление данной винтовки открытого типа, в виде кольцевой мушки и регулируемой прицельной планки, также на ствольной коробке ИЖ 61 09 есть крепление для прицела типа Ласточкин хвост 11 мм. Можно с уверенностью сказать, что винтовка МР-61-09 Ижевского оружейного завода создана для начинающих стрелков, как спортивного, так и развлекательного характера.