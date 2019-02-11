Каминные принадлежности

Описание товара

Каминные аксессуарыК каминнымаксессуарам относятся: каминный набор, дровница, искрогасительная решетка. Также сюда могут быть причислены каминные часы, колосниковая решетка, металлические занавески для топливника, ведерки для угля и золы, чугунные плиты для задней стенки топливника.Каминный набор или как его еще называют классический набор для камина включает кочергу, метелку, пику, щипцы и совок для золы. Их размещают либо на крючьях на стене камина, либо на поставляемой в комплекте с ними стойке. Последней вариант более оригинален и потому более распространен.Кованые каминные наборыКочерга играет важнейшую роль среди всех принадлежностей для камина. Она служит для ворошения углей, раскалывания поленьев, пробивания застрявших в решетке колосников углей. Каминная кочерга должна быть прочной, в меру массивной и цепкой.Совок и щетка служат для уборки камина. Они должны выглядеть элегантно при всей своей функциональности.Щипцы ― необходимы для укладки деревянных поленьев, вытаскивания углей и т.п. Щипцы так же, как и кочерга, могут быть различной формы. Выделяют две конструкции щипцов: в форме ножниц с рукояткой или кольцом и в форме пинцета с рукояткой или без.Дровница ― по сути это место для складирования дров. Выделяют переносные и стационарные дровницы.Первые представляют собой ниши в стене рядом с очагом или в самом камине