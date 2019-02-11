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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.02.2019
              40 000

              Входная группа

              Телефон
              +79197179763
              Продавец
              Пермская Кузня
              0
              Описание товара
              Кованые входные группы.Вход в помещение считают лицом здания, это первое, что видит ваш гостью Не важно, это офис или жилое здание, всегда хочется, чтобы впечатление от знакомства было положительным. Поэтому оформлению входной группы, ступеней, перил, козырька и тд, следует уделить особое внимание.Мы рекомендуем выбрать для оформления ковку, так как:1. Кованые входные группы выглядят респектабельно и подчеркивают статус владельца помещения.2. Оформления входа коваными элементами выглядит стильно и элегантно.3. Кованые навесы и перила из металла- это гарантия надежности и долговечности изделий.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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