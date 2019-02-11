Кованые фонари, люстры и светильники

Описание товара

Кованые фонари и кованые светильники во все времена пользовались особой популярностью (как и вся художественная ковка), и сегодня они украшают многие дома, квартиры и улицы и часто являются предметами особой гордости их обладателей.Даже самый маленький уличный светильник или кованый фонарь украсит ваше жилище. Преимуществами таких кованых светильников является их долговечность, красота и высокая статусность. кованые фонари светят как в храмах и дворцах так и домах простых людей и пожалуй нет ни одного такого класса кованых изделий который бы не был столь разнообразен по формам, размеру и техническому воплощению, и не давал бы такого простора для творчества мастерам, кто занимается художественной ковкой металла.Сегодня многие стремятся создать особый, неповторимый интерьер своего жилища или офиса. У каждого человека есть свой вкус, свои пристрастия и свое видение мира и в соответствии с этим каждый человек стремится подобрать свой интерьер, одним из элементов которого может стать уличный фонарь или кованый светильник. Фонари делятся на различные классы: светильники для освещения внутренних помещений и фонари для освещения улицы (уличные фонари). Соответственно с функциональной значимостью этих кованых фонарей к ним предъявляются разные требования как с точки зрения коррозионной устойчивости, так и с точки зрения безопасности и влагозащищенности. Любой фонарь, который был сделан для улицы, может быть установлен в помещении, но не любой фонарь, который был сделан для помещения, может быть установлен на улице. Светильники, предназначающиеся для использования на улице, как правило, должны иметь антикоррозионную защиту.Кованые фонари и кованые светильники ручной работы всегда были предметом особой гордости их обладателей Не нужно путать фонари выполненные методом ручной ковки, со светильниками сделанными из штампованных элементов. Стоимость последних значительно ниже стоимости фонарей ручной работы.) Те люди, кто выбирает кованые фонари для своего дома, как правило, приобретают и другие предметы художественной ковкиСтоимость таких кованых фонарей может находится в очень большом ценовом диапазоне и зависит от огромного числа факторов. К этим факторам относятся: количество и сложность кованых элементов ручной работы, от способов сочетания кованых элементов, применения различных материалов для украшения кованых изделий, размеров кованого изделия а также и от способов и типов окраски.