Винтовая лестница

Описание товара

ВИНТОВЫЕВинтовые лестницы занимают меньше пространства и очень красиво выглядят, но менее удобные при подъеме, так как состоят полностью из поворотных ступеней. Экономия пространства достигается за счет спиралевидного устройства марша.Кованые винтовые лестницы для дома обычно используют как дополнительные или декоративные элементы. Большой популярностью они пользуются при планировке дачных домов в условиях ограниченного пространства. Изготавливаем кованые балконы, кованые мангалы, кованые заборы, кованые лестницы на второй этаж, кованые лестницы наружные, кованые лестницы внутренние, кованые перила, кованые ворота, кованые каминные наборы, кованую мебель, кованые статуи, кованые цветы и многое другое в г. Пермь. Кованая лестница.Кованые лестницы или кованые перила для лестниц являются одним из показателей благосостояния и солидности владельца какой-либо недвижимости в г. Пермь. При всей своей визуальной легкости и изящности кованая лестница очень прочна, надежна и долговечна. Лестницы, которые украшают перила, выполненные с применением художественной ковки, уникальным образом сочетают практические функции и эстетическую составляющую. Они всегда притягивают восхищенные взгляды гостей и хозяев дома. Кованые лестницы могут быть как внутренние, так и наружные. Они придают интерьерам и зданиям благородство, элегантность, аристократизм. Внутренние кованые лестницы сегодня очень популярны не только в загородных домах и многоуровневых квартирах Перми, но и в солидных учреждениях, банках, музеях, бизнес-центрах... Они занимают достойное место в любом интерьере, так как всегда гармонично в него вписываются. Художественная ковка отлично сочетается с камнем, стеклом, керамикой и особенно с натуральным деревом. Для создания единого внутреннего и наружного стиля Вашего дома, рисунок элементов кованой лестницы может полностью или частично повторять рисунок кованого забора или оконных решеток. Наружная кованая лестница ― это модное и нестандартное решение, являющееся прекрасным украшением фасадов зданий в Перми. Именно кованые лестницы указывают на престиж и роскошь ресторана, бара и на респектабельность компании. Антикоррозийное покрытие (порошковая окраска) на долгие годы поможет надёжно защитить наружную кованую лестницу от любых воздействий атмосферы. Изготовление кованых лестниц на протяжении сотен лет происходит о одной и той же технологии, практически без изменений. Мастера кузнечного дела передавали свое мастерство из поколения в поколения, однако, его до сих пор не получилось автоматизировать. Поэтому, для создания действительно ажурного кружева используют грубую наковальню, кувалду и клещи.Так как железо является достаточно пластичным материалом, из него можно сделать практически любой образ. С одной стороны невозможность автоматизации этого процесса даже к лучшему, ведь изделия выполненные вручную больше ценятся и выглядят интересней. К примеру, неповторимая винтовая кованая лестница наверняка поразит ваших гостей своей изысканностью и воздушностью, так как является настоящим мастерством.И так, кованые металлические лестницы по своему назначению делятся на следующие типы:· Основные