Тахеометр Trimble M3 DR 5W (зимний)

Описание товара

Тахеометр Trimble M3 DR 5"W (зимний) 2014 г.Trimble M3 - это легкий и компактный инструмент, который вы можете взять с собой куда бы то ни было. Эргономичные органы управления плюс интегрированная панель управления с экраном и клавиатурой систематизируют и упрощают ввод данных. Обновленная оптика Nikon обеспечивают четкое качественное и точное изображение для улучшенного наведения на цель и измерений.Для передачи данных на внешние устройства тахеометр располагает интерфейсами RS-232C, USB/miniUSB и Bluetooth. Тахеометры серии M3 имеют дальность безотражательного режима до 500 метров.Мощная и, в тоже время, простая в освоении полевая программа Trimble Access основана на графическом интерфейсе. Представление данных с таким интерфейсом удобнее и нагляднее, а навигация по меню, при выполнении работы — быстрее и понятнее. Графический интерфейс пользователя даёт возможность просмотра результатов съёмки, расчётных задач или данных для разбивки в виде графического плана на цветном дисплее, что является большим подспорьем в работеКомплект тахеометра: тахеометр на трегере, 2 аккумуляторf, зарядное устройство, руководство на русском языке (на диске), кейс для транспортировки, Свидетельство о поверкеТехнические характеристики тахеометра Trimble M3 DR 5"W:Увеличение зрительной трубы: 30xМинимальное фокусное расстояние: 1,5 мТочность угловых измерений : 5"Точность линейных измерений на призму: 2 мм + 2 мм/кмТочность линейных измерений в безотражательном режиме: 3 мм + 2 мм/кмДальность измерения без отражателя: До 500 мДальность измерения до призмы: До 3 000 мПродолжительность работы от 1-ой батареи: более 8 часовОбъём встроенной памяти: 128 МбПанель управления: Двухсторонняя, алфавитно-цифровая 25 клавишДиапазон действия компенсатора: Двухосевой ±3,5’Дисплей: QVGA, 16-битный цветной, TFT LCD, 320x240,с подсветкой и Графический LCD, 128x64, с подсветкой (двухсторонний)Диапазон рабочих температур: - 30°С ― + 50°СКласс пыле-влагозащиты: IP 66Вес: 4,2 кг