Описание товара

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ.GNSS приемник Trimble® R2 позволяет выполнять работы любым удобным вам способом. Используя надежные технологии Trimble, приемник R2 предоставляет полную свободу при настройке необходимой вам конфигурации, просто выберите точность и характеристики GNSS, наиболее точно соответствующие вашим задачам. Благодаря способности приемника Trimble R2 выполнять позиционирование с точностью от долей метра до сантиметров, вы сохраняете высокую производительность при выполнении самого широкого спектра работ с геопространственными данными, независимо от используемых вами технологических процессов. Выполняете ли вы разбивку объектов для строительства, геодезическую съемку в шахтах, на дорогах или строительных площадках, производите поиск подземных коммуникаций, собираете ГИС-данные или производите высокоточную съемку - вам всегда потребуется универсальный приемник Trimble R2, специально созданный для профессиональных геодезистов, картографов и ГИС специалистов. Для получения надежных и точных данных в реальном времени, простой в настройке и использовании приемник Trimble R2 можно использовать как с любым контроллером Trimble с ПО Trimble Access™, так и с большинством обычных смартфонов или планшетных компьютеров на базе различных платформ и операционных систем.Простая надежная система для решения повседневных задачПрочный и надежный приемник Trimble R2 обладает классом защиты IP65 и способен работать наравне вместе с вами в самых суровых условиях. Благодаря компактному обтекаемому корпусу и всего одной кнопке для запуска съемки, приемник можно быстро закрепить на вехе, рюкзаке или автомобиле и легко управлять процессом работы. Возможность замены аккумулятора в полевых условиях обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня, позволяя вам сфокусироваться на выполнении ваших задач.Технологии для высокой эффективностиПриемник Trimble R2 способен работать со всеми существующими спутниковыми GNSS и дополняющими системами, а встроенный процессор Trimble Maxwell™ 6 с 220 каналами обеспечивает высокую точность и надежность определения координат. Для достижения высокой точности позиционирования в реальном времени вы можете воспользоваться широким выбором источников поправок, начиная с традиционных RTK, VRS сетей до сервиса поправок Trimble RTX™, передающего поправки со спутника или через Интернет. Для обеспечения надежной работы в самых сложных условиях приема GNSS сигналов в R2 применяется технология снижения эффекта затенения сигналов Trimble Floodlight™. Благодаря передовым GNSS технологиям точность позиционирования остается высокой даже в местах с сильно ограниченным обзором небосвода, например, под кронами деревьев или среди высотной застройки, что значительно облегчает непростой процесс сбора данных для ГИС.Завершенное решениеПодсоедините приемник Trimble R2 к выбранному контроллеру или мобильному устройству используя беспроводное Bluetooth® соединение или USB кабель, добавьте надежное полевое и офисное программное обеспечение Trimble, и вы получите полностью завершенное решение. Сбор данных производится с помощью полностью настраиваемых технологических процессов полевого ПО Trimble, такого как, Trimble Access или Trimble TerraFlex™, позволяющих полевым бригадам легко обмениваться собранной информацией между собой и офисом в реальном времени. Собранные данные можно впоследствии обработать с помощью офисного ПО Trimble, например, Trimble Business Center или TerraFlex, и подготовить высококачественные отчетные материалы. Универсальный инновационный приемник Trimble R2 GNSS - это простое настраиваемое решение для обеспечения точной и высокоэффективной работы любым привычным вам способом.