Винтовка пневматическая Crosman Fury NP (переломка, пластик, прицел 4х32)

Описание товара

Пневматическая винтовка Crosman Fury NP относится к одной из новых моделей американской компании Crosman. Данную модель можно использовать и любителям, и профи на тренировках, при обучении, а также на охоте из пневматики. Дизайн модели смотрится элегантно и утонченно, а конструкция - надежность и мощность. Crosman Fury NP относится к нитро-поршневым моделям, а потому источником мощности служит газовая пружина «Nitro Piston», благодаря которой вибрация, отдача и шум при стрельбе значительно уменьшены, а срок службы увеличен, не вредя при этом качеству стрельбы. Ложе винтовки выполнено из пластика, используемого для подобных изделий, крепкого, износоустойчивого. Оно имеет практичную и комфортную при пользовании конструкцию. А ствол оружия является нарезным и выполнен из оружейной стали. Данная винтовка имеет длину - 1130 мм при массе в 2900 грамм. Спусковой крючок относится к двухпозиционным, тем самым он корректируется. В изделии роль системы прицеливания предоставлена прицельной планке и мушке, которые в сочетании с фиброоптическими нитями обеспечивают меткой, четкой, удобной стрельбой при этом спуск крючка плавен и равномерен. Модель снабжена предохранителем, который находится перед крючком спуска и работает в ручном режиме. А взвод и перезарядка данной пневматики производятся с легкостью при помощи перелома ствола. Оружие заряжается одной пулей, скорость которой при выстреле - 305 м/сек. А в качестве заряда используются свинцовые пули с калибром в 4,5 мм. В дополнение, планка винтовки Crosman Fury NP «Ласточкин хвост» позволяет устанавливать разные виды оптических прицелов.