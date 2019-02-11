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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.02.2019
              75 000

              Тахеометр Sokkia SET610

              Телефон
              +7(391)2828178
              Продавец
              KrasGeoTrade
              0
              Описание товара
              Тахеометр Sokkia SET610Купить Тахеометр Sokkia SET610 б/у по выгодной цене вы можете  в  нашем интернет-магазине.Комплект тахеометра: тахеометр на трегере, 2 аккумулятора, з/у, кабель ПК, ПО для перекачки данных, руководство на русском языке(на диске), кейс для транспортировки, Свидетельство о поверке (Дополнительно)Тахеометр серии Sokkia x10 – это быстрота в работе, удобство управления и большой набор программных возможностей. Абсолютный датчик угла поворота позволяет работать сразу после включения без необходимости индексации. Изменение и сохранение данных нажатием одной кнопки. ХарактеристикиОсновные атрибутыПроизводитель  SokkiaСтрана производительЯпонияПоверкаДа  Дополнительные характеристикиУгловая точность6"Безотражательный режимнетИзмерение расстояний по отражателю2700 мТочность линейных измерений3 мм + 2 мм/кмТип компенсаторадвухосевойОбъем встроенной памяти10000 точекПорты связиRS-232(кабель USB)Время работы без смены батарей7 ч измерения каждые 30 секДисплейграфический, 128 x 64 точки, с одной стороныТемпературный диапазонОт -20° до 50°CПыле- влагозащитаIP55Cтвороуказательнет
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