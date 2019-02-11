Описание товара

Тахеометр Sokkia SET610Купить Тахеометр Sokkia SET610 б/у по выгодной цене вы можете в нашем интернет-магазине.Комплект тахеометра: тахеометр на трегере, 2 аккумулятора, з/у, кабель ПК, ПО для перекачки данных, руководство на русском языке(на диске), кейс для транспортировки, Свидетельство о поверке (Дополнительно)Тахеометр серии Sokkia x10 – это быстрота в работе, удобство управления и большой набор программных возможностей. Абсолютный датчик угла поворота позволяет работать сразу после включения без необходимости индексации. Изменение и сохранение данных нажатием одной кнопки. ХарактеристикиОсновные атрибутыПроизводитель SokkiaСтрана производительЯпонияПоверкаДа Дополнительные характеристикиУгловая точность6"Безотражательный режимнетИзмерение расстояний по отражателю2700 мТочность линейных измерений3 мм + 2 мм/кмТип компенсаторадвухосевойОбъем встроенной памяти10000 точекПорты связиRS-232(кабель USB)Время работы без смены батарей7 ч измерения каждые 30 секДисплейграфический, 128 x 64 точки, с одной стороныТемпературный диапазонОт -20° до 50°CПыле- влагозащитаIP55Cтвороуказательнет