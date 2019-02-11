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Тахеометр Nikon NPL-322 (5")Купить Тахеометр Nikon NPL-322 (5") б/у по выгодной цене вы можете в нашем интернет-магазине.Электронный тахеометр Nikon NPL-322 (5") широко применяется в кадастре, землеустройстве, строительстве, геодезии, лесном хозяйстве, он отлично справляется с задачами, не требующими повышенной угловой точности. Прибор производит линейные измерения с точностью 2 мм + 2 мм/км по призме и 3 мм + 2 мм/км без отражателя.Фирменная просветленная оптика гарантирует прекрасную видимость при любых условиях освещения. Лазерный целеуказатель позволяет наводить навести Nikon NPL-322 на точку, не смотря при этом в зрительную трубу.Внутреннее ПО тахеометра легко освоить, данные выводятся на большом жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.Питание происходит при помощи емкого литий-ионнного аккумулятора (в комплекте – 2 штуки), который обеспечивает до 11 часов работы.Nikon NPL-322 (5") надежно защищен от влаги и пыли (по стандарту IP54).В комплект входят: трегер, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель передачи данных, транспортировочный кейс, юстировочные инструменты.ХарактеристикиОсновные атрибутыПроизводитель NikonСтрана производительЯпонияПоверкаДа Дополнительные характеристикиУгловая точность5"Безотражательный режимдо 200 мИзмерение расстояний по отражателю3000 мТочность линейных измерений3 мм + 2 мм/кмТип компенсаторадвухосевойОбъем встроенной памяти25000 точекПорты связиRS-232 (кабель USB)Время работы без смены батарей11 ч измерения каждые 30 секДисплейграфический, 128 x 64 точки, с одной стороныТемпературный диапазонОт -20° до 50°CПыле- влагозащитаIP54