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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.02.2019
              255 000

              Тахеометр Sokkia CX 105

              Телефон
              +7(391)2828178
              Продавец
              KrasGeoTrade
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              Описание товара
              Тахеометр Sokkia CX-105Тахеометры серии Sokkia CX пришли на смену x50RX и x30RK3. Современный дальномер REDtech теперь позволяет работать без отражателя на расстояния до 500 метров с высокой точностью.  Тахеометр Sokkia CX-105 имеет мощное встроенное программное обеспечение и отличные технические характеристики делают тахеометр Sokkia  CX-105 универсальным прибором для решения широкого круга задач в строительстве, землеустройстве и топографии.В серии CX установлена новая интерфейс для работы с ПК, в тахеометре установлен разъем для карт памяти USB разъем, который позволяет как передавать данные через этот порт, так и использовать его для подключения USB флэш диска.Экспорт данных в форматы DXF/TXT/SDR, производится  с помощью специального ПО, которое входит в комплект поставки, также программное обеспечение позволяет проводить дальнейшую обработку данных электронного тахеометра и обеспечивает полную совместимость с Credo dat и аналогичным программным обеспечением.Основные преимущества тахеометра― компактный, легкий и прочный
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