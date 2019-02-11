Описание товара

Тахеометр Sokkia CX-105Тахеометры серии Sokkia CX пришли на смену x50RX и x30RK3. Современный дальномер REDtech теперь позволяет работать без отражателя на расстояния до 500 метров с высокой точностью. Тахеометр Sokkia CX-105 имеет мощное встроенное программное обеспечение и отличные технические характеристики делают тахеометр Sokkia CX-105 универсальным прибором для решения широкого круга задач в строительстве, землеустройстве и топографии.В серии CX установлена новая интерфейс для работы с ПК, в тахеометре установлен разъем для карт памяти USB разъем, который позволяет как передавать данные через этот порт, так и использовать его для подключения USB флэш диска.Экспорт данных в форматы DXF/TXT/SDR, производится с помощью специального ПО, которое входит в комплект поставки, также программное обеспечение позволяет проводить дальнейшую обработку данных электронного тахеометра и обеспечивает полную совместимость с Credo dat и аналогичным программным обеспечением.Основные преимущества тахеометра― компактный, легкий и прочный