Тахеометр Sokkia SET550RX L

Описание товара

Тахеометр Sokkia Set 550RX-LЭлектронные тахеометры серии SET x50RX это дальнейшее развитие популярной серии 30RK. Усовершенствованный дальномер REDtech II позволяет проводить измерения без отражателя на расстояния свыше 400 метров с высокой точностью. Наличие мощного безотражательного дальномера делает их незаменимыми помощниками на фасадных съемках и измерениях на труднодоступные объекты.Мощное встроенное программное обеспечение в совокупности с высокими техническими возможностями позволяет применять новую серию SET x50RX для решения широкого круга задач в строительстве, землеустройстве и топографии. Большой объем внутренней памяти в сочетании с возможностью использования Bluetooth® (опционально), карт памяти и USB flash диска предоставляют практически неограниченные возможности для хранения и управления данными. Простой экспорт данных (форматы DXF/TXT/SDR, с помощью специального ПО, которое входит в комплект поставки) позволяет проводить дальнейшую обработку данных электронного тахеометра.Высокоточные модели находят применение при наблюдениях за деформациями, построении высокоточных сетей и монтаже технологического оборудования. Благодаря полной защите от пыли и воды их можно применять при любом дожде и в сильно запыленных местах. Новый дальномер REDtechII Высокая дальность измерения без отражателя (свыше 400 метров) Скорость измерения расстояний менее 1 секунды Подсветка сетки нитей и клавиатуры для работы в сумерках Высокая точность измерения расстояний (±2 мм + 2 ppm на призму, ±3 мм + 2 ppm без отражателя) Видимый лазерный луч малого диаметра. Позволяет легко выполнять измерения сквозь препятствия. Переключение режима работы «без отражателя» – «призма» – «пленка» осуществляется одной кнопкой Li-Ion аккумуляторы малого веса (около 100 гр). Без эффекта памяти. Возможность управления внешней клавиатурой SF14 Память 10 000 точек + разъемы для SD / SDHC карт и USB флеш накопителей Возможность настройки пользователем раскладки клавиатуры Створоуказатель для выноса точек Простой экспорт в AutoCAD. Загрузка координат в тахеометрКомплект тахеометра: тахеометр на трегере, 2 аккумулятора, з/у, чехол и инструмент для юстировки, кабель ПК, ПО для перекачки данных, руководство на русском языке(на диске), кейс для транспортировки, Свидетельство о поверкеТехнические характеристики тахеометра Sokkia SET550RX-L:Увеличение зрительной трубы: 30xМинимальное фокусное расстояние: 0,3 мТочность угловых измерений : 5"Точность линейных измерений на призму: 2 мм + 2 мм/кмТочность линейных измерений в безотражательном режиме: 3 мм + 2 мм/кмДальность измерения без отражателя: До 400 мДальность измерения до призмы: До 5 000 мПродолжительность работы от 1-ой батареи: более 8,5 часовОбъём встроенной памяти: 10 000 точекПанель управления: Двухсторонняя, алфавитно-цифровая 27 клавишДиапазон действия компенсатора: Двухосевой ±6’Дисплей: 2 дисплея, ЖК, 192 х 80 точекДиапазон рабочих температур: -30°С ― +50°СКласс пыле-влагозащиты: IP 66Вес: 5.6 кг