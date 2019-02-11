Контроллер South X11

Описание товара

Высокопроизводительный и функциональныйSOUTH X11 работает на ОС Windows Embedded Handheld 6.5. Контроллер имеет 1Гц процессор, разработанный по новой технологии, мощности которого хватит для работы с любым полевым программным обеспечением. Сделан для работы в суровых условияхПрочная и надёжная конструкция способна защитить аппаратную часть контроллера при работе в сложных условиях. Сертифицирован по стандартам IP67 и MIL-STD 810G, в том числе, выдерживает падение с высоты 1.5 м. и работу в температурном режиме от -30 °C до +60°C. Гибкая связь и обработка данныхОставайтесь на связи с широким спектром возможностей для обмена и хранения данных. С интегрированными беспроводными модулями (Bluetooth, GSM/UMTS 3.5G, WiFi), портами RS-232 и USB, SD картой, SOUTH X11 готов ко всем видам работ. Расширенные ГИС возможностиSOUTH X11 имеет встроенный мощный 72 канальный ГНСС модуль (поддерживает прием сигналов спутниковых систем GPS, GLONASS, BEIDOU, SBAS, QZSS), способный работать с форматом поправок RTCM 2.3 от сетей базовых станций. Эта функция дает возможности широкого применения, делающих его идеальными для ГИС съёмки и других картографических приложений. Программное обеспечениеДля приемников South контроллер X11 поставляется с бесплатным ПО South EGStar. Для приемников Acnovo контроллер X11 поставляется с бесплатным ПО Acnovo SurPad. Опционально контроллер может поставляться с ПО Carlson SurvCE или MicroSurvey FieldGenius, которые поддерживают работу с приемниками большого числа производителей: South, Acnovo, Stonex, EFT, Prince, CHC, Hi-Target, S-max geo, Spectra Pecision, Topcon, Sokkia, Geomax и другие.