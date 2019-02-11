Тахеометр Sokkia SET630R

Описание товара

Тахеометр Sokkia SET 630RКупить Тахеометр Sokkia SET 630R б/у по выгодной цене вы можете в нашем интернет-магазине.Комплект тахеометра: тахеометр на трегере, 2 аккумулятора, з/у, кабель ПК, ПО для перекачки данных, руководство на русском языке(на диске), кейс для транспортировки, Свидетельство о поверке (Дополнительно)Тахеометры серии Sokkia x30R оборудованы цифровым дальномером, который позволяет измерять расстояния (до 150 м) без использования отражателя, позволяет выполнять измерения на точки, на которые невозможно или опасно устанавливать отражатель .Узкий видимый лазерный луч имеет малый диаметр, что позволяет производить измерения сквозь препятствия (листву, деревья, заборы). Переключение режима «без отражателя» ― «призма» ― «пленка» осуществляется одной кнопкой. Питание электронного тахеометра осуществляется от Li-lon аккумулятора (вес около 100г). Управление осуществляется 15 клавишами.ХарактеристикиОсновные атрибутыПроизводитель SokkiaСтрана производительЯпонияПоверкаДа Дополнительные характеристикиУгловая точность6"Безотражательный режимдо 150 мИзмерение расстояний по отражателю2700 мТочность линейных измерений3 мм + 2 мм/кмТип компенсаторадвухосевойОбъем встроенной памяти10000 точекПорты связиRS-232(кабель USB)Время работы без смены батарей7 ч измерения каждые 30 секДисплейграфический, 128 x 64 точки, с одной стороныТемпературный диапазонОт -20° до 50°CПыле- влагозащитаIP55ЦелеуказательдаCтвороуказательнет