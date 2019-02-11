Лазерный дальномер CST BERGER RF25

Описание товара

Дальномер лазерный CST BERGER RF25 Особенности: Стандартная точность измерений ± 1 мм, диапазон измерений до 250 м Встроенный прицел для измерений при ярком солнечном свете Стеклянная линза и оптические держатели из керамики для высокой точности и надежности при обращении с инструментом Максимальная функциональность: десять функций для более быстрой и точной работы Простое управление благодаря интуитивно понятным кнопками и символам на дисплее Откидной штифт для высокоточных измерений в любых условиях Большой 4-строчный дисплей с подсветкой для легкого считывания результатов измерения Характеристики Основные Производитель CST/Berger Страна производитель США Дополнительные характеристики Дальность действия от 0,05 до 250 м Точность измерения ±1,0 мм/м Тип лазера 635 нм, класс 2 Диапазон рабочих температур от -12 °С до +50 °С Диапазон температур хранения от -20 °С до +70 °С Питание 2 x 1.5В (AAA) Время работы батарей 30000 измерений Пыле- и влагозащищенность стандарт IP54 Размеры 120 × 66 × 37 мм Масса (с батареями) 240 г