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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.02.2019
              16 200

              Лазерный дальномер CST BERGER RF25

              Телефон
              +7(391)2828178
              Продавец
              KrasGeoTrade
              0
              Описание товара
              Дальномер лазерный CST BERGER RF25 Особенности:  Стандартная точность измерений ± 1 мм, диапазон измерений до 250 м Встроенный прицел для измерений при ярком солнечном свете Стеклянная линза и оптические держатели из керамики для высокой точности и надежности при обращении с инструментом Максимальная функциональность: десять функций для более быстрой и точной работы Простое управление благодаря интуитивно понятным кнопками и символам на дисплее Откидной штифт для высокоточных измерений в любых условиях Большой 4-строчный дисплей с подсветкой для легкого считывания результатов измерения Характеристики Основные Производитель      CST/Berger Страна производитель    США Дополнительные характеристики Дальность действия    от 0,05 до 250 м Точность измерения    ±1,0 мм/м Тип лазера    635 нм, класс 2 Диапазон рабочих температур    от -12 °С до +50 °С Диапазон температур хранения    от -20 °С до +70 °С Питание    2 x 1.5В (AAA) Время работы батарей    30000 измерений Пыле- и влагозащищенность    стандарт IP54 Размеры    120 × 66 × 37 мм Масса (с батареями)    240 г
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