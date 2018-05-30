Винтовка пневматическая Hatsan Striker Edge, калибр 4,5 мм

Описание товара

Пневматическая винтовка Hatsan Striker Edge – не дорогое, но весьма оригинальное и удобное в обращении оружие. А главное – мощное. Благодаря своей легкости, компактности и баллистическим характеристикам винтовка эффективна на охоте, при стрельбе в тирах и уличных развлечениях. Механизм взвода Hatsan Striker Edge – проверенная классика. Перезарядка оружия выполняется при помощи привычного для большинства стрелков перелома ствола. По своей конструкции винтовка относится к пневматике, то есть пружинно-поршневой. Взведение оружия – безопасная, не требующая значительной силы процедура. Благодаря ограничителям на крайних точках, ствол доводится до щелчка, который извещает о том, что необходимый угол перелома достигнут или оружие взведено и готово к стрельбе.

Качественная подгонка деталей позволяет избежать люфта и максимально продлить срок службы подвижных деталей. По своей цветовой гамме Hatsan Striker Edge абсолютно черная, в стиле лучших западных экземпляров боевого оружия. Детали ствольной коробки и УСМ выполнены из металла, ствол нарезной длиной 45 см (почти половина винтовки) выполнен из особо прочной легированной стали. Стабильно придавать вращение пуле такой ствол будет долгие года без ремонта или замены. Приклад и цевье изготовлены из прочного пластика. По своей легкости пластик намного превосходит дерево, да и прочность материала достаточна, чтобы при интенсивных нагрузках уберечь винтовку от царапин, трещин и сколов. Форма приклада довольно эргономична. Помимо традиционного для пневматики компании Хатсан пальцевого отверстия имеются и другие прямоугольные вырезы в прикладе, делая его отдаленно похожим на традиционный рамочный приклад, например, как у АКСу-74.

Винтовка очень компактна, ее вес всего лишь 2,9 кг, а общая длина 1 метр 9,5 см. Носить такую винтовку в дальние походы – одно удовольствие. Держать винтовку в руках при прицеливании и стрельбе невероятно удобно, что обеспечивается резиновым затыльником, щекой приклада, вырезами на рукоятке и цевье оружия. ТТХ Hatsan Striker Edge, купить которую можно в нашем магазине без справок и лицензии, смотрятся очень достойно:

Мощность выстрела почти 24 Дж обеспечивает винтовке поражение мелкого зверька вроде крысы с 50 метров. В бумажную мишень можно успешно стрелять и с большего расстояния. Разгона пули весом в 0,5 грамм, достигающего 340 м/с, будет для этого вполне достаточно