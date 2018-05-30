Винтовка пневматическая Crosman Optimus R8-C01K77X

Описание товара

Пневматическая винтовка Crosman Optimus R8-C01K77X - это новая модель пружинно-поршневой пневматической винтовки переломного типа. Эта «воздушная» пневматика выпущена под американским брендом Crosman. Винтовка выполнена в элегантном стиле: ее симметричный приклад изготовлен из лиственных пород дерева, стойких к механическим повреждениям, а ствол изготовлен из стали повышенной прочности. Затыльник выполнен из резины.

Источник силы в качестве пружины придает мощность до 7,5 Дж, благодаря которой снаряд обладает начальной скоростью в 305 м/сек. Роль снарядов, вмещаемых в магазин ружья в количестве штуки, выполняют свинцовые пули с калибром в 4,5 мм. Спуск осуществляется мягко, плавно и является двухступенчатым с наличием автоматического предохранителя. Crosman Optimus R8-C01K77X выпускается из качественных, надежных материалов с плавными линиями корпуса: приклад с ложем выполнены из дерева твердых пород, а ствол из оружейной стали. По причине нарезной конструкции ствола, пуля обладает устойчивым полетом с хорошей кучностью, меткостью и высокой скоростью. А приклад имеет симметричную конструкцию, способствующей удобству применения как правшам, так и левшам. Присутствует затыльник из резины, который регулируется и способствует уменьшению отдачи. Качество материалов обеспечивает ружье прочностью и стойкостью к ударам. Приспособлением, способствующим установке прицела, является планка «Ласточкин хвост», регулируемая по 2-м осям. Для установки оптического прицела на корпусе винтовки предусмотрена 11-миллиметровая прицельная планка с функцией регулировки по двум осям. Изделие следующими габаритами: длиной 1,14 см при массе в 2,7 кг. Для винтовки это небольшой вес, с которым будет комфортно и женскому полу. Выпуск винтовки Crosman Optimus R8-C01K77X осуществляется с наличием прицела Center Point 4x32, оригинальной пружины и паспорта с инструкцией. Crosman Optimus имеет двухступенчатый спусковой механизм, а взвод почти не требует усилий. Стрельба осуществляется свинцовыми пулями калибра 4,5 мм, а скорость выстрела достигает 305 м/с. Такой скорости достаточно, чтоб не только обучаться стрельбе, но и для охоты на небольшую дичь - уток, зайцев и птицу. Винтовка Crosman Optimus R8-C01K77X относится к классу «магнум» и заслуженно считается очень мощной и точной. Взводится винтовка переломом нарезного ствола и оснащена автоматическим предохранителем, что сделает стрельбу приятной и безопасной.