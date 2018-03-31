Развлекательный автомат"Nektis"

Вендинговый автомат, в основе которого лежит видеоприставка с набором интерактивных игр. Взаимодействие игрока с автоматом происходит на сенсорном уровне: автомат анализирует фигуру игрока через специальную видеокамеру, создаёт виртуальный образ и переносит его на игровое поле - монитор. Таким образом, выбор игры, игровой процесс и настройки осуществляются исключительно движениями тела игрока. Понятный и интуитивный интерфейс с подсказками позволяет играть детям от 3х лет. Огромный плюс автомата и в том, что в игре могут участвовать два игрока одновременно.
Перечень игр не ограничен. Набор доступных игр содержится на компакт-диске, который предварительно загружается в привод видеоприставки. Приобрести дополнительные компакт-диски можно в любом магазине цифровой техники. Автомат может быть подключен к сети Интернет для загрузки новых игр в память приставки.
Стоимость минуты игры регулируется оператором. Автомат может быть настроен на приём жетонов или карточек системы GameKeer. Дополнительно может быть установлено устройство выдачи гарантированного приза (конфета, мяч-попрыгун и т.д.)
Данный развлекательный автомат подходит для установки в детских игровых комнатах, в торговых центрах и залах с видео-симуляторами.
Техническое обслуживание автомата не требует специальных навыков и умений: смена игровых дисков, инкассация, протирание от пыли.
Составляющие автомата:
Центральный модуль с игровой видео-приставкой и платёжной системой;
Сенсорный модуль;
Видео-модуль (игровой монитор);
Компакт-диск с набором стандартных лицензионных игр;
Джойстик для настройки приставки.
Дополнительно:
Светодиодное оформление;
Устройство выдачи гарантированного приза;
Сигнализация;
Электрический счётчик;
Источник бесперебойного питания;
Дополнительная аккустическая система.