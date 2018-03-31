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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.03.2018
              126 000

              Развлекательный автомат"Nektis"

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(4712)312834
              Ключевые слова:
              автоматы, вендинговые, автоматы, развлекательные, автоматы, новинки, бизнеса, суперавтомат
              Продавец
              Компания SuperAvtomat
              0
              Описание товара

              Вендинговый автомат, в основе которого лежит видеоприставка с набором интерактивных игр. Взаимодействие игрока с автоматом происходит на сенсорном уровне: автомат анализирует фигуру игрока через специальную видеокамеру, создаёт виртуальный образ и переносит его на игровое поле - монитор. Таким образом, выбор игры, игровой процесс и настройки осуществляются исключительно движениями тела игрока. Понятный и интуитивный интерфейс с подсказками позволяет играть детям от 3х лет. Огромный плюс автомата и в том, что в игре могут участвовать два игрока одновременно.

                  Перечень игр не ограничен. Набор доступных игр содержится на компакт-диске, который предварительно загружается в привод видеоприставки. Приобрести дополнительные компакт-диски можно в любом магазине цифровой техники. Автомат может быть подключен к сети Интернет для загрузки новых игр в память приставки.

                  Стоимость минуты игры регулируется оператором. Автомат может быть настроен на приём жетонов или карточек системы GameKeer. Дополнительно может быть установлено устройство выдачи гарантированного приза (конфета, мяч-попрыгун и т.д.)

                  Данный развлекательный автомат подходит для установки в детских игровых комнатах, в торговых центрах и залах с видео-симуляторами.

                  Техническое обслуживание автомата не требует специальных навыков и умений: смена игровых дисков, инкассация, протирание от пыли.

              Составляющие автомата:

              Центральный модуль с игровой видео-приставкой и платёжной системой;

              Сенсорный модуль;

              Видео-модуль (игровой монитор);

              Компакт-диск с набором стандартных лицензионных игр;

              Джойстик для настройки приставки.

              Дополнительно:

              Светодиодное оформление;

              Устройство выдачи гарантированного приза;

              Сигнализация;

              Электрический счётчик;

              Источник бесперебойного питания;

              Дополнительная аккустическая система.

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