Солнечные электростанции (готовые комплекты)

Описание товара

Солнечная электростанция (готовые комплекты)

300/500/800/1000/2000/3000-15000W





Комплекты которые не требуют навыков монтажа электрооборудования. Полностью готовые комплекты оборудования.

300W - 30000 р.

500W - 50000 р.

1000W - 75000 р.

3000W - 175000 р.





Технические данные:

Макс Системное напряжение 100VDC

Максимальная выходная мощность ежедневно - зависит от модели

Выходная волна - Чистая синусоида

Выходное напряжение AC220V / 110V

Выходная частота 50 Гц / 60 Гц

Выходной ток 4,55 А (220 В)

Точность выходного напряжения ± 3% Точность выходной частоты ± 0,1%

Ложная выходная волна переменного тока <3%

Способность перегрузки 120%, 30 секунд Эффективность> 98%





T-ECO Inc. поставляет на рынок инновационное, энергосберегающее оборудование, не оказывающее вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Солнечные батареи по низким ценам, солнечные коллекторы, контроллеры заряда, аккумуляторы, инверторы и энергосберегающие светодиодные светильники

T-ECO производятся по мировым стандартам качества и имеют соответствующие сертификаты.