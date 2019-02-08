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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.02.2019
              30 000

              Солнечные электростанции (готовые комплекты)

              Телефон
              +79951907829
              Ключевые слова:
              солнечные, электростанции, солнечные, панели, генераторы, автономное, электроснабжение
              Продавец
              T-ECO Inc. LLS
              0
              Описание товара

              Солнечная электростанция (готовые комплекты) 

              300/500/800/1000/2000/3000-15000W


              Комплекты которые не требуют навыков монтажа электрооборудования. Полностью готовые комплекты оборудования.

              300W - 30000 р.

              500W - 50000 р.

              1000W - 75000 р.

              3000W - 175000 р.


              Технические данные:

              Макс Системное напряжение 100VDC

              Максимальная выходная мощность ежедневно - зависит от модели

              Выходная волна - Чистая синусоида

              Выходное напряжение AC220V / 110V

              Выходная частота 50 Гц / 60 Гц

              Выходной ток 4,55 А (220 В) 

              Точность выходного напряжения ± 3% Точность выходной частоты ± 0,1% 

              Ложная выходная волна переменного тока <3% 

              Способность перегрузки 120%, 30 секунд Эффективность> 98%


              T-ECO Inc. поставляет на рынок инновационное, энергосберегающее оборудование, не оказывающее вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Солнечные батареи по низким ценам, солнечные коллекторы, контроллеры заряда, аккумуляторы, инверторы и энергосберегающие светодиодные светильники 

              T-ECO производятся по мировым стандартам качества и имеют соответствующие сертификаты.

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