Солнечные электростанции (готовые комплекты)

Солнечная электростанция (готовые комплекты)
300/500/800/1000/2000/3000-15000W
Комплекты которые не требуют навыков монтажа электрооборудования. Полностью готовые комплекты оборудования.
300W - 30000 р.
500W - 50000 р.
1000W - 75000 р.
3000W - 175000 р.
Технические данные:
Макс Системное напряжение 100VDC
Максимальная выходная мощность ежедневно - зависит от модели
Выходная волна - Чистая синусоида
Выходное напряжение AC220V / 110V
Выходная частота 50 Гц / 60 Гц
Выходной ток 4,55 А (220 В)
Точность выходного напряжения ± 3% Точность выходной частоты ± 0,1%
Ложная выходная волна переменного тока <3%
Способность перегрузки 120%, 30 секунд Эффективность> 98%
T-ECO Inc. поставляет на рынок инновационное, энергосберегающее оборудование, не оказывающее вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Солнечные батареи по низким ценам, солнечные коллекторы, контроллеры заряда, аккумуляторы, инверторы и энергосберегающие светодиодные светильники
T-ECO производятся по мировым стандартам качества и имеют соответствующие сертификаты.