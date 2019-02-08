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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.02.2019
              6 000

              Пластиковая дизайнерская мебель с подсветкой

              Телефон
              +79951907829
              Ключевые слова:
              мебель, для, кафе, пластиковая, мебель, мебель, с, подсветкой, оборудование, для, ресторанов
              Продавец
              T-ECO Inc. LLS
              0
              Описание товара

              Пластиковая мебель с подсветкой


              Яркая индивидуальность вашего заведения!


              Только ОПТОВЫЕ поставки.

              Минимальный заказ 20 единиц.


              Дизайн проект бесплатно!

              Полный каталог спрашивайте у менеджера.


              Характеристики:

              1. Материал (PE) является разновидностью термопластичного материала, подходит для длительной эксплуатации во влажной среде

              2. нетоксичный, безопасный для здоровья человека

              3. Влагозащищенная аккумуляторная батарея и пульт дистанционного управления IP65

              4. Multi-colors изменение и выбор цвета

              5. Не подвержено УФ излучению

              Сертификат: CE, ROHS и т. д

              Гарантия: 1 год

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