Пластиковая дизайнерская мебель с подсветкой

Пластиковая мебель с подсветкой
Яркая индивидуальность вашего заведения!
Только ОПТОВЫЕ поставки.
Минимальный заказ 20 единиц.
Дизайн проект бесплатно!
Полный каталог спрашивайте у менеджера.
Характеристики:
1. Материал (PE) является разновидностью термопластичного материала, подходит для длительной эксплуатации во влажной среде
2. нетоксичный, безопасный для здоровья человека
3. Влагозащищенная аккумуляторная батарея и пульт дистанционного управления IP65
4. Multi-colors изменение и выбор цвета
5. Не подвержено УФ излучению
Сертификат: CE, ROHS и т. д
Гарантия: 1 год