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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.02.2019
              1 900

              Постельное белье премиум класса

              Телефон
              +79951907829
              Ключевые слова:
              белье, для, гостиниц, постельное, белье, товары, для, гостиниц
              Продавец
              T-ECO Inc. LLS
              0
              Описание товара

              Постельное белье для гостиниц оптом.


              В наличии любые размеры и цвета.

              Полотенца, халаты, тапочки.

              С логотипом и без.


              180X270 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 1900р.

              220X280 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2200р.

              220X280 плотность - 250TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2400р.

              220X280 плотность - 330TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый -3400р.

              Премиум качество.


              Гарантированное количество стирок - более 400 и более (в зависимости от плотности) без потери качества.


              Наши клиенты: Raddison, Mariot, Park Inn, Газпром.


              Сертификаты соответствия CE, RUS


              Только оптом!!!!! От 50 комплектов.


              Доставка в любой регион!


              Сроки поставки 10-15 дней в зависимости от количества.

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