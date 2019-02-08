Постельное белье премиум класса

Описание товара

Постельное белье для гостиниц оптом.





В наличии любые размеры и цвета.

Полотенца, халаты, тапочки.

С логотипом и без.





180X270 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 1900р.

220X280 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2200р.

220X280 плотность - 250TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2400р.

220X280 плотность - 330TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый -3400р.

Премиум качество.





Гарантированное количество стирок - более 400 и более (в зависимости от плотности) без потери качества.





Наши клиенты: Raddison, Mariot, Park Inn, Газпром.





Сертификаты соответствия CE, RUS





Только оптом!!!!! От 50 комплектов.





Доставка в любой регион!





Сроки поставки 10-15 дней в зависимости от количества.