Постельное белье премиум класса

Постельное белье для гостиниц оптом.
В наличии любые размеры и цвета.
Полотенца, халаты, тапочки.
С логотипом и без.
180X270 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 1900р.
220X280 плотность - 220TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2200р.
220X280 плотность - 250TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый - 2400р.
220X280 плотность - 330TC, 100% cotton, полоса 1-3-5 см , цвет белый -3400р.
Премиум качество.
Гарантированное количество стирок - более 400 и более (в зависимости от плотности) без потери качества.
Наши клиенты: Raddison, Mariot, Park Inn, Газпром.
Сертификаты соответствия CE, RUS
Только оптом!!!!! От 50 комплектов.
Доставка в любой регион!
Сроки поставки 10-15 дней в зависимости от количества.