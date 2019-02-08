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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.02.2019
              85 500

              Автономная канализация ТОПАС

              Телефон
              +7(831)4240204
              Продавец
              Эко-РЕВС
              0
              Описание товара
              Одним из самых удобных и эффективных методов очистки сточных вод является установка на территории загородного дома не просто септика, а индивидуальной системы биологической очистки. Важно правильно выбрать оборудование, которое сможет гарантировать чистоту воды на выходе и при этом не будет загрязнять окружающую среду. В соответствии с санитарными нормами чистота стоков не должна быть менее 95 %. Современная автономная канализация, предлагаемая по оптимальной цене, может обеспечить максимальный уровень очистки технической воды, легка в обслуживании и эксплуатации.Выбирая вместо септика современную систему очистки ТОПАС, Вы получаете:·  простое и удобное в использовании оборудование. Автономная канализация ТОПАС, в отличие от септика, не доставит хлопот в процессе эксплуатации. Достаточно периодически открывать крышку для проверки корректности работы системы. Канализация ТОПАС будет эффективно работать при соблюдении простого правила эксплуатации: нельзя сливать за один раз объем воды, больший, чем прописано в техническом паспорте
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