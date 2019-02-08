Инфракрасный обогреватель БиЛюкс Б600

Описание товара

Потолочный инфракрасный обогреватель предназначен для быстрого, комфортного и экономичного обогрева любых типов помещений с высотой потолков от 1,8 м до 3,0 м.Используют: детские сады, квартиры, госучреждения, на балконх и лоджиях, в магазинах, выставочных залах, частных домах, дачах и коттеджах, а также в гаражах цехах и т.д. Средняя потребляемая мощность составляет всего 200 Ватт Номинальная мощность 600 ВаттОтапливаемая площадь Для дополнительного отопления: +10 градусов к существующей температуре - 26 кв. м Для дополнительного отопления: +20 градусов к существующей температуре - 12 кв. м Весна-осень: -4 градуса на улице внутри помещения будет +20 градусов - 12 кв. м Основное отопление: -26 градусов на улице внутри помещения будет +20 градусов -6 кв. мТехнические характеристики:Длина: 1,0 мШирина: 0,16 мТолщина: 0,04 мМощность: 0,6 кВт (600 Вт)Вес: 3,9 кгНапряжение: 220 ВТок: 2,7 АМинимальная высота подвеса: от 1,8 мГарантия 12 мес.Произведено в России