Тёплый пол

Описание товара

Система EcoOndol представляет собой готовую конструкцию в виде нагревательного мата. Мат состоит из параллельно соединенных нагревательных стержней необходимого Вам количества.Параллельность соединения делает конструкцию EcoOndol чрезвычайно надежной, так как даже при выходе из строя одного или нескольких стержней система продолжит работу.Основой системы EcoOndol являются бронированные нагревательные стержни в двойной изоляции. Стержни укладывается под любое бытовое, промышленное или уличное покрытие.Стержни используют для монтажа в дороги, открытые площадки, в том числе в стяжку, бетон, под тротуарную плитку или асфальт, в грунт, бассейны и сауны. Система абсолютно герметична.Для автоматизации процесса работы системы применяются терморегуляторы и датчики. Получая информацию о внешних факторах, датчики дают сигнал терморегулятору, вследствие чего терморегулятор включает или отключает систему.Основной компонент – это стальные нержавеющие стержни от самой известной в мире сталелитейной компании «POSCO». Даже в агрессивной среде данный материал может успешно эксплуатироваться более 20 лет.Диаметр стержней составляет 12 мм. На заводе компании СаммёнгТех стержни наполняются тепловым элементом (специально обработанная нихромовая проволока), а промежутки заполняются оксидом магния, который служит проводником тепла от нагревательной проволоки к стенкам стержня, надолго сохраняя тепло.Стержень проходит обработку давлением, в результате чего диаметр уменьшается до 11 мм, после такой обработки он готов к применению.КомплектующиеЧтобы добавить комплектующие к заказу просто укажите его название и количество в поле"Примечание и особые просьбы" на странице оформления заказа.НаименованиеСтоимостьТерморегулятор (4квт, сенсор не входит)4000р./шт.Одинарный сенсор190 р./шт.Двойной сенсор320 р./шт.Провод (1 рулон/100 м)200 р./1 метрТермоусадочная трубка с клеевым составом (1 уп.: 10 шт. по 120 см)5000р./1 уп. (500р./шт)Гильза соединительная70 р./шт.Технические характеристикиВы можете выбрать семь видов длины стержня и три вида максимальных температур его нагрева:Нагревательная система с удельной потребляемой мощностью 450Вт/3,3м3№СпецификацияПотребляемая мощность одной трубки, Вт.НапряжениеМатериал трубки1Ø11x3500мм.143220ВSUS 3042Ø11x3000мм.1233Ø11x2800мм.1154Ø11x2500мм.1025Ø11x2000мм.826Ø11x1500мм.617Ø11x1000мм.41Нагревательная система с удельной потребляемой мощностью 600Вт/3,3м3№СпецификацияПотребляемая мощность одной трубки, Вт.НапряжениеМатериал трубки1Ø11x3500мм.191220ВSUS 3042Ø11x3000мм.1643Ø11x2800мм.1534Ø11x2500мм.1365Ø11x2000мм.1096Ø11x1500мм.827Ø11x1000мм.55Нагревательная система с удельной потребляемой мощностью 850Вт/3,3м3№СпецификацияПотребляемая мощность одной трубки, Вт.НапряжениеМатериал трубки1Ø11x3500мм.271220ВSUS 3042Ø11x3000мм.2323Ø11x2800мм.2164Ø11x2500мм.1935Ø11x2000мм.1556Ø11x1500мм.1167Ø11x1000мм.77Максимальное потребление в момент включения системы на 3,3 м.кв.:450W (80-100 градусов)600W (120-160 градусов)850W (160-180 градусов)Если Вы хотите уменьшить температура стержня, Вы можете установить специальный терморегулятор, он позволит регулировать температуру от 1 до 80 градусов.