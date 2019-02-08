Пленочное инфракрасное отопление Зебра

Описание товара

Пленочный Лучистый Электронагреватель - это нагревательный элемент (лучистая система отопления), альтернативный источник отопления.Лучистая система на основе пленочных лучистых электронагревателей - это наиболее рациональная современная техническая система обогрева жилых и нежилых помещений. Обогреватель Зебра может быть использован в качестве элемента основного и дополнительного отопления. Система надежно обеспечивает требуемый температурный режим при минимальном потреблении электроэнергии. Пленочный лучистый электронагреватель с дополнительной теплоизоляцией устанавливается на потолок, занимая около 70% от общей площади потолка, при этом происходит равномерный нагрев помещения, что обеспечивает высокий тепловой комфорт.Это в разы экономичнее, менее трудоемко, чем, например, размещать нагреватели под кафель или другие твердые покрытия, и, как показывают исследования, в несколько раз эффективнее. Это последняя научная разработка Завода ПСО. И мы можем с уверенностью утверждать: «ТЕПЛО С ПОТОЛКА» В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ПЕРЕВЕРНЕТ ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТОПЛЕНИИ!