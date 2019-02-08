Электрокотлы c автоматической защитой каждой ступени мощности

Описание товара

Электроводоподогреватели (ЭВП) — это нагревательные электрические приборы, нашедшие широкое применение в качестве основного или дополнительного отопления складских и производственных помещений, а также коттеджей и дачных домов. На данный момент предприятие производит шестнадцать моделей электрокотлов, мощностью от 3 до 36 кВт, позволяющие в качестве основного нагревателя отапливать помещения площадью от 30 до 325 кв. м. Преимущества электрокотлов Увеличенный объем нагреваемой емкости (колбы)Большой объем колбы позволяет ТЭНам без перегрева равномерно нагревать теплоноситель системы отопления, что существенно продлевает им срок эксплуатации. Улучшенная циркуляция теплоносителяВ электрокотлах ТЕПЛОТЕХ присоединительные патрубки расположены линейно вверх-вниз, что улучшает циркуляцию нагреваемой жидкости, позволяя эффективнее нагревать систему отопления. Так же конструкцией предусмотрено подключение насоса к пульту управления котла. Ступенчатое переключение мощности и регулировка температурыБлагодаря ступенчатому переключению мощности и регулировке температуры вы можете выбрать оптимальный режим работы, тем самым сохраняя тепло, экономите электроэнергию. Цельный корпус со съемной панельюДля электромонтажа достаточно отсоединить от корпуса съемную панель и произвести подключение к электросети. Технические характеристики электроводоподогревателей МодельЦенаЭВП - 3Ph - 3/2/1 кВтт/регулятор, авт.выкл4 500 руб.ЭВП - 4,5Ph – 4,5/3/1,5 кВтт/регулятор, авт.выкл5 000 руб.ЭВП - 6Ph - 6/4/2 кВтт/регулятор, авт.выкл5 500 руб.ЭВП - 9Ph - 9/6/3 кВтт/регулятор, авт.выкл6 500 руб.ЭВП - 12Ph - 12/8/4 кВтт/регулятор, авт.выкл7 500 руб.ЭВП - 18Ph - 18 кВтт/регулятор, авт.выкл10 000 руб.ЭВП - 24Ph - 24 кВтт/регулятор, авт.выкл11 500 руб.ЭВП - 36Ph– 36 кВтт/регулятор, авт.выкл13 000 руб.