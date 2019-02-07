Описание товара

Данная скважина выгодна:1) устанавливается на глубину от 6 до 10 метров.2) дает воды от 600 литров/час до 2 кубов/час..3) т.к. абиссинские скважины ставятся в песчаные водоносные слои (песок лучший природный фильтр) вода поступает чистая и ее можно провести в дом.Наша фирма уже более 15 лет устанавливает абиссинские скважины (абиссинские колодцы) по СПБ и Ленинградской области, в нашей фирме работает несколько опытных бригад, с сборноразборными переносными бурильными (которые не испортят Ваш ланшафт), скважины бурятся от 6 до 15 метров в зависимости от глубины залегания водоносных слоев. Гарантия от фирмы 2 года.Абиссинская скважина:1)дешевле колодца и глубинной скважины2)дебит воды больше3)не заиливается