Колодец из жб колец 11+1

Описание товара

Колодец из пазогребневых ж/б колец , 11 закопаны, 1 сверху. Колодец большой глубины, уровень воды стабильный, вода чистая. Швы проскобированы и произведена гидроизоляция, на дно монтированы фильтрационные слои. Кольца высокой прочности.