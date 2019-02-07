Колодец из жб колец 3+1

Описание товара

Шахтный колодец - традиционный способ обеспечения водой загородных участков и домов. Монтируется на первый от поверхности водонасыщенный слой. Копаются колодцы обычно на глубину не более 25метров. Железобетонные кольца являются оптимальным решением для стен колодца и безусловно являются лучшими по харакатеристикам и соотношению цена \ качество. Сравнительно недавно (10-15лет) на рынке появились пазогребневые кольца. Пазогребневые кольца препятствуют хождению колца по горизонтали, а скобы по вертикали, благодаря чему получается прочная монолитная конструкция. Для герметизации шахты используется специальный состав, основная цель отсечь попадания верхних грунтовых вод в колодец.В стоимость входит: - Официальный паспорт колодца и сертификат на кольца - ЖБ кольцо КС10.9 (внутренний диаметр 1 метр) - 4шт - докатка колец не далее 50метров от места разгрузки - Копка и выимка грунта под 3 кольца (складирование грунта осуществляется на подложку в пределах 5 метров от колодца) - Монтаж трех колец в грунт (четвертое над поверхностью устанавливается бесплатно) - Материалы и монтаж скоб на все швы (3 скобы на шов) - Герметизация (замазка) всех швов спец раствором - Донный фильтр 50-100кг БесплатноВ стоимость не входит: - доставка рассчитывается отдельно в зависимости удаления участка от КАДаОсновные условия: - работаем по договору - без предоплаты (оплата только после доставки материалов/выполнения работ) - гарантия 24 месяца по договоруО компании:Наша компания осуществляет услуги по всему спектру загородных инженерных систем - это целая архитектура, наука и философия, которую мы постигаем с 2005г. В 2012 благодаря новым технологиям и материалам, были найдены типовые решения, стоимость при эксплуатации которых, намного ниже коммунальных платежей в городе.