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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.02.2019
              24 300

              Колодец из жб колец 3+1

              Телефон
              +78142634367
              Продавец
              RIKOMPANI
              0
              Описание товара
              Шахтный колодец - традиционный способ обеспечения водой загородных участков и домов. Монтируется на первый от поверхности водонасыщенный слой. Копаются колодцы обычно на глубину не более 25метров. Железобетонные кольца являются оптимальным решением для стен колодца и безусловно являются лучшими по харакатеристикам и соотношению цена \ качество. Сравнительно недавно (10-15лет) на рынке появились пазогребневые кольца. Пазогребневые кольца препятствуют хождению колца по горизонтали, а скобы по вертикали, благодаря чему получается прочная монолитная конструкция. Для герметизации шахты используется специальный состав, основная цель отсечь попадания верхних грунтовых вод в колодец.В стоимость входит:    - Официальный паспорт колодца и сертификат на кольца    - ЖБ кольцо КС10.9 (внутренний диаметр 1 метр) - 4шт    - докатка колец не далее 50метров от места разгрузки    - Копка и выимка грунта под 3 кольца (складирование грунта осуществляется на подложку в пределах 5 метров от колодца)     - Монтаж трех колец в грунт (четвертое над поверхностью устанавливается бесплатно)    - Материалы и монтаж скоб на все швы (3 скобы на шов)     - Герметизация (замазка) всех швов спец раствором    - Донный фильтр 50-100кг БесплатноВ стоимость не входит:     - доставка рассчитывается отдельно в зависимости удаления участка от КАДаОсновные условия:      - работаем по договору      - без предоплаты (оплата только после доставки материалов/выполнения работ)      - гарантия 24 месяца по договоруО компании:Наша компания осуществляет услуги по всему спектру загородных инженерных систем - это целая архитектура, наука и философия, которую мы постигаем с 2005г. В 2012 благодаря новым технологиям и материалам, были найдены типовые решения, стоимость при эксплуатации которых, намного ниже коммунальных платежей в городе.
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