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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.02.2019
              200

              Скоба металлическая для шва

              Телефон
              +78142634367
              Продавец
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              0
              Описание товара
              Скоба металлическая для скрепления колец колодца.Скрепляет кольца между собой.На один шов используется 3 скобы.Необходимы для того, что бы между кольцами не образовалась щель, в которую возможно будет просачивание воды.Стоимость с монтажем.
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