Скоба металлическая для шва

Описание товара

Скоба металлическая для скрепления колец колодца.Скрепляет кольца между собой.На один шов используется 3 скобы.Необходимы для того, что бы между кольцами не образовалась щель, в которую возможно будет просачивание воды.Стоимость с монтажем.