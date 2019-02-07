Описание товара

Кольца ЖБ пазогребневые высокого качества для колодца. ГОСТ 8020-90 Цена указана за КС10.9 пазованное.h=90cм,d=116/100Состав:Железобетонная арматура, бетон.1) Марка бетона Б-25Высокая марка бетона, не пропускают воду