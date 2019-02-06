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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.02.2019
              33

              От Насекомых Актара, ампула 1 мл в пакете

              Телефон
              +74997042510
              Продавец
              Наш Кедр и Мульча
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              Описание товара
              В состав «Актары» входит тиаметоксам. Он применяется для обработки садовых и комнатных растений от вредных насекомых. Использовать препарат очень просто, распылите его на листву растений или полейте под корень. Важна температура обработки, для лучшего эффекта она должна быть в пределах 12-25 °C. Опрыскивание дает защиту на один месяц, полив под корень - на два месяца. Одной обработки за сезон для профилактики будет достаточно. «Актара» не только защищает растения от вредителей, но и способствует укреплению корней, росту растений, дает им жизненную силу... руб.
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