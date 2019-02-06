От Насекомых Актара, ампула 1 мл в пакете

Описание товара

В состав «Актары» входит тиаметоксам. Он применяется для обработки садовых и комнатных растений от вредных насекомых. Использовать препарат очень просто, распылите его на листву растений или полейте под корень. Важна температура обработки, для лучшего эффекта она должна быть в пределах 12-25 °C. Опрыскивание дает защиту на один месяц, полив под корень - на два месяца. Одной обработки за сезон для профилактики будет достаточно. «Актара» не только защищает растения от вредителей, но и способствует укреплению корней, росту растений, дает им жизненную силу... руб.