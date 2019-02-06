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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.02.2019
              22

              От Насекомых Фуфанон нова (Кеминова, Дания), ампула 6,5 мл в пакете

              Телефон
              +74997042510
              Продавец
              Наш Кедр и Мульча
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              Описание товара
              Фуфанон-нова представляет собой довольно эффективный современный инсектицид. Он является одним из лидеров в своем классе. Препарат сочетает в себе одновременно несколько достоинств. Это высокий уровень эффективности, доступная стоимость и прекрасное качество. Производят инсектицид на заводе в Дании. Качество продукции постоянно контролируется на всех отдельных стадиях. Средство Фуфанон-нова помогает бороться с несколькими видами вредителей, которые портят садовые или огородные культуры. Можно использовать его и при уходе за комнатными цветами. Данный препарат относят к 3 группе опасности. Вещество может быть токсичным для рыб или пчел. Его применение требует определенных мер предосторожности... руб.
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