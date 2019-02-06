Огурец Единство ог (код 14294)

Описание товара

Вы любите витаминные салаты и пикантные закуски? Следите за калорийностью блюд и стараетесь употреблять в пищу только экологичные натуральные продукты? Предпочитаете предотвращать дефицит минералов и витаминов с помощью сбалансированного питания? Сочные хрустящие и наполненные полезными элементами огурцы – обязательный компонент рациона во всех этих случаях. Выбирайте ранне- или среднеспелые сорта в ассортименте. Вы можете отдать предпочтение пчелоопыляемым или не требующим опыления видам... руб.