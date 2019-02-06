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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.02.2019
              14

              Огурец Единство ог (код 14294)

              Телефон
              +74997042510
              Продавец
              Наш Кедр и Мульча
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              Описание товара
              Вы любите витаминные салаты и пикантные закуски? Следите за калорийностью блюд и стараетесь употреблять в пищу только экологичные натуральные продукты? Предпочитаете предотвращать дефицит минералов и витаминов с помощью сбалансированного питания? Сочные хрустящие и наполненные полезными элементами огурцы – обязательный компонент рациона во всех этих случаях. Выбирайте ранне- или среднеспелые сорта в ассортименте. Вы можете отдать предпочтение пчелоопыляемым или не требующим опыления видам... руб.
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