Бордюрная лента рельефная, L 9м, H 100мм, Зеленая, россия

Описание товара

Для того, чтобы придать грядке нужную форму вовсе не обязательно использовать тяжелый бордюрный камень. Можно воспользоваться легкой бордюрной лентой из полиэтилена низкого давления. Гибкой но прочной ленте можно придать практически любую форму, но лучше всего она подойдет для оформления сглаженных и эллиптических форм. Влага и прямой солнечный свет не страшны бордюрной ленте, она не размокнет и не покроется плесенью. Бордюрная лента хорошо держит форму, границы грядки или газона не расползутся под воздействием дождей и ветра. Этой же лентой можно оформить приствольные круги деревьев и кустарников... руб.