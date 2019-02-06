Спил дуб шлифовка Сдш2, (d 15 20см, h 3см), шт

Описание товара

Поперечные спилы дуба, ольхи, осины и черемухи — материал, который способен преобразить любое помещение или приусадебный участок. Мы предлагаем спилы диаметром 15-20 сантиметров и толщиной 2-3 сантиметра. Древесина хорошо просушена и готова к использованию. Идей для использования спилов в декоре множество. Полочки и ключницы, столешницы и табуретки, вазы и подставки — все это и многое другие можно сделать из деревянных спилов. Мы предлагаем и гладко отшлифованные спилы, и спилы без шлифовки. Продаются они поштучно, так что вы можете выбрать именно тот вариант, который подойдет для реализации вашей задумки... руб.