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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.02.2019
              117

              Спил дуб шлифовка Сдш2, (d 15 20см, h 3см), шт

              Телефон
              +74997042510
              Продавец
              Наш Кедр и Мульча
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              Описание товара
              Поперечные спилы дуба, ольхи, осины и черемухи — материал, который способен преобразить любое помещение или приусадебный участок. Мы предлагаем спилы диаметром 15-20 сантиметров и толщиной 2-3 сантиметра. Древесина хорошо просушена и готова к использованию. Идей для использования спилов в декоре множество. Полочки и ключницы, столешницы и табуретки, вазы и подставки — все это и многое другие можно сделать из деревянных спилов. Мы предлагаем и гладко отшлифованные спилы, и спилы без шлифовки. Продаются они поштучно, так что вы можете выбрать именно тот вариант, который подойдет для реализации вашей задумки... руб.
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